Konak Belediyesi'nin İşaret Dili Kursu Devam Ediyor

03.03.2026 10:10
Konak Belediyesi'nde düzenlenen işaret dili kursu, katılımcılara yeni bir dil öğrenme fırsatı sunarken, iletişim engellerini de azaltmayı hedefliyor. Kurs sayesinde üyeler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirerek farkındalık oluşturdu.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde devam eden işaret dili kursuna katılan üyeler, hem yeni bir dil öğreniyor, hem de farkındalık ve birlikte yaşam bilincini büyütüyor.

Konak Belediyesi'nin Ziya – Zişan – Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursu devam ediyor. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurs, merkez üyelerinden yoğun ilgi görüyor.

Eğitmen Ezgi Morkoç rehberliğinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar, öğrendikleri işaret dilini günlük yaşamlarında kullanarak iletişimdeki engelleri azaltmayı hedefliyor. Kursiyerler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdikleri performansla da farkındalık oluşturdu.

"Buraya gelmekten çok mutluyum, çok faydalı oldu"

İşaret dili kursunun başarılı kursiyerlerinden İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi Üyesi Adnan Zağlı, kursun yaşamında sağladığı gelişimi anlattı. Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı antrenörlüğünü üstlenen Zağlı, kurs sayesinde oyuncularıyla çok rahat diyalog kurduğuna dikkati çekti. Zağlı, "Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı çalıştırıyorum. Her zaman işaret dili tercümanı bulamıyoruz. Ben de kendi işimi kendim görmek, diyalogu sağlayabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdim. Burada iki kur aldım ve şu anda usta eğitim kursunu bitirdik. Hocamızdan çok şey öğrendim. Gerek antrenmanlarda gerek maçlarda, futbolcularımla rahatlıkla diyalog kurabiliyorum. Buraya gelmekten çok mutluyum, çok faydalı oldu. Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Merkez üyelerinden Nurdan Köroğlu ise yaşadığı bir olaydan yola çıkarak işaret dili öğrenmeye karar verdiğini ve bu kursun merkezde açılmasının çok faydalı olduğunu dile getirdi. Köroğlu, "Bir gün Ankara Garı'nda konuşamayan, kaybolmuş bir çocukla denk geldim. Orada onu yalnız bırakmadım ama onunla iletişim kuramadığım için yardım etmekte çok zorlandım. O gün yaşadığım olaydan sonra 'işaret dilini muhakkak öğrenmeliyim' dedim. Artık yardım edebileceğimi bilmek benim için çok önemli. Bu imkanı bize veren başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

