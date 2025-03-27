Konak Belediyesi'nden Bayram İçin Giysi Market Yoğunluğu

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik örnekleri arasında yer alan Giysi Market'te bayram yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle birlikte Giysi Market'e gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram sevincini erken yaşıyor.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetleri arasında yer alan Giysi Market'te, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk başladı. Yıl boyunca günlük kıyafet ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce aileye ücretsiz hizmet veren Giysi Market, bayram öncesinde de başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor. Sosyal incelemeler tamamlandıktan sonra aileleriyle birlikte Giysi Market'e gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram sevincini erkenden yaşıyor.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Konak'ın farklı bölgelerinden binlerce ailenin faydalandığı Giysi Market'in bayram öncesinde de yoğun günler yaşadığını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Adil kent eşit yurttaşlık diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda, tüm komşularımızın kendini eşit ve mutlu hissetmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında daha da önemli hale gelen sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Giysi Marketimizde özellikle çocuklarımızın güzel bir bayram geçirmesi için birbirinden güzel bayramlık kıyafetler hazırladık. Çocukların bayrama mutlu gireceğini bilmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Geniş yelpazede çok sayıda ürün

Giysi Market'te çoraptan abiyeye, şapkadan ayakkabıya kadar geniş yelpazede pek çok ürün yer alıyor. Vatandaşlara ambalaj ve etiketiyle teslim edilen ürünler, bağış yoluyla temin ediliyor. İhtiyaç sahipleri ve yardımseverler arasında köprü kuran Giysi Market'te ikinci el ürün kabul edilmiyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Selçuk Mahallesi, 648 Sokak'ta bulunan Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kimlikleriyle başvuru yapabiliyor. Öte yandan giysi bağışında bulunmak isteyenler de 0232 425 04 34 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.