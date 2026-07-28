Konaklı çocuklara afet farkındalık atölyesi

(İZMİR) - Konak Belediyesi Çocuk Yaz Programı kapsamında Konaklı çocuklar için Afet Farkındalık Atölyesi düzenlendi. Konak Afet Merkezi (KAM) ve Arama Kurtarma Timi'nin gerçekleştirdiği sunum sonrası çocuklar, KAM üyeleri eşliğinde deprem tatbikatı yaptı.

Konak Belediyesi, çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi için düzenlediği "Çocuk Yaz Programı" kapsamında Afet Farkındalık Atölyesi düzenledi. Belediyenin Konak Afet Merkezi (KAM) ve Arama Kurtarma Timi'nin deneyimli arama kurtarmacılarının öncülüğünde gerçekleştirilen atölyelere 7-10 ve 11-14 yaş aralığındaki çocuklar katıldı.

KAM gönüllüleri atölyede çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri yaş gruplarına uygun bir anlatımla aktardı. Çocukların can kulağıyla dinledikleri sunumun ardından deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi ve mini bir tatbikat yapıldı.

Konaklı çocukların afet bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmek için düzenlenen atölye, Çocuk Yaz Programı kapsamında Agora, Aziziye, Gültepe ve Zeytinlik Semt Merkezleri, Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi ve Toros Sosyal Tesisleri'nde programa dahil olan tüm çocukların katılımıyla devam edecek.