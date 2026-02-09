Konaklı Çocuklar Geleceğe İz Bırakacak

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası iş birliğiyle düzenlediği "İz Bırak Projesi" başlıyor. 8–12 yaş grubu çocuklara yönelik çevre bilinci, doğa sevgisi, yaratıcılık ve keşfetme becerileri uygulamalı atölyelerle desteklenecek programa başvurular Konak Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Konak Belediyesi ile İhtiyaç Haritası Kooperatifi arasında imzalanan işbirliği protokolü ilk meyvesini verdi. Protokol kapsamında hazırlanan "İz Bırak" projesi kapsamında Konak'taki 8–12 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan ve çevre bilinci, doğa sevgisi, yaratıcılık ve keşfetme becerileri uygulamalı atölyelerle desteklenecek programa kayıtlar başladı.

Ücretsiz programa kayıtlar belediyenin web sitesinde yer alan "başvurular" sekmesi içerisinden yapılabiliyor.

Toplam 13 hafta sürmesi planlanan İz Bırak projesi ile çocuklar, Sürdürülebilirlik Kahramanları Atölyesi, Doğa Sevgisi Drama Atölyesi ve Doğa Koruyucuları Tasarım Atölyesi'ne katılacak. Ayrıca çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacak, "Benim Fidanım, Benim Geleceğim" saha etkinliğiyle doğayla bağ kurmaları sağlanacak.

Pazartesi ve salı 16.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla ilerleyecek programa Toros Sosyal Tesisleri ev sahipliği yapacak.