Konaklı Çocuklar Geleceğe İz Bırakacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konaklı Çocuklar Geleceğe İz Bırakacak

09.02.2026 11:33  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası iş birliğiyle düzenlediği 'İz Bırak Projesi', 8-12 yaş grubu çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla başlıyor. Ücretsiz atölyelere kayıtlar başladı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası iş birliğiyle düzenlediği "İz Bırak Projesi" başlıyor. 8–12 yaş grubu çocuklara yönelik çevre bilinci, doğa sevgisi, yaratıcılık ve keşfetme becerileri uygulamalı atölyelerle desteklenecek programa başvurular Konak Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Konak Belediyesi ile İhtiyaç Haritası Kooperatifi arasında imzalanan işbirliği protokolü ilk meyvesini verdi. Protokol kapsamında hazırlanan "İz Bırak" projesi kapsamında Konak'taki 8–12 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan ve çevre bilinci, doğa sevgisi, yaratıcılık ve keşfetme becerileri uygulamalı atölyelerle desteklenecek programa kayıtlar başladı.

Ücretsiz programa kayıtlar belediyenin web sitesinde yer alan "başvurular" sekmesi içerisinden yapılabiliyor.

Toplam 13 hafta sürmesi planlanan İz Bırak projesi ile çocuklar, Sürdürülebilirlik Kahramanları Atölyesi, Doğa Sevgisi Drama Atölyesi ve Doğa Koruyucuları Tasarım Atölyesi'ne katılacak. Ayrıca çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacak, "Benim Fidanım, Benim Geleceğim" saha etkinliğiyle doğayla bağ kurmaları sağlanacak.

Pazartesi ve salı 16.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla ilerleyecek programa Toros Sosyal Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Konaklı, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konaklı Çocuklar Geleceğe İz Bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Alman damadın bayrak hassasiyeti Davetlileri bakın nasıl karşıladı Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 15:31:41. #7.11#
SON DAKİKA: Konaklı Çocuklar Geleceğe İz Bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.