Konak Belediyesi'nden Evde Bakıma Destek - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Evde Bakıma Destek

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Konak Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engelli vatandaşlara sağlık danışmanlığı hizmeti sunuyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ihtiyaç sahibi komşuların yalnız hissetmemesi için sağlık ekiplerinin düzenli ziyaretlerde bulunduğunu açıkladı.

13.02.2025 11:55  Güncelleme: 13:28
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engelli vatandaşlara sağlık danışmanlığı desteği sunuyor.

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Konak'ta yaşayan ve evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engelli vatandaşlara sağlık danışmanlığı desteğinde bulunuyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla başlatılan hizmet kapsamında her hafta evlere gerçekleştirilen ziyaretlerde, hasta ve hasta yakınlarına belediye tarafından sosyal destek sağlanıyor.

"Ne zaman arasak yanımızda"

Konak Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmet kapsamında Canpolat ailesini de ziyaret etti. Pıhtı atması sonucu uzun dönem yatağa bağımlı kalan, evde devam eden tedavisinin ardından büyük gelişim gösteren Yaşar Canpolat, "Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman arasak nakil aracı kapımızın önünde. Her hastaneye gittiğimizde yataktan alıp yine yatağına kadar getirdiler. Ben mahalleyi de toplasam o merdivenlerden hastamı indirip çıkaramazdım. Çünkü çok tehlikeli, bilmediğimiz bir iş. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bütün komşularımıza dokunacağız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yasaların çizdiği çerçeve kapsamında sağlık ekiplerinin Konaklı komşularını ziyaret ederek dertlerine ortak olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Yaptığımız mahalle gezilerinde, evde hastası olan komşularımızın çoğu zaman kendilerini yalnız ve çaresiz hissettiği, bu sebeple de sosyal desteğe ve sağlık danışmanlığına ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Hızla, muhtarlarımızla organize olarak sağlık ekiplerimizi, ihtiyacı olan komşularımıza yönlendirdik. Böylece onların ihtiyaçlarını, taleplerini, nasıl hissettiklerini birebir görüyor ve onları asla yalnız bırakmıyoruz. Bizim gayretimiz hiçbir komşumuzun yalnız hissetmemesi için. Bütün komşularımıza dokunacağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız. Hiçbir Konaklı yalnız, unutulmuş hissetmeyecek."

Kaynak: ANKA

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