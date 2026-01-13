Konak'ta Kış Dayanışması: Budanan Ağaçlar Yuvaları Isıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konak'ta Kış Dayanışması: Budanan Ağaçlar Yuvaları Isıtıyor

13.01.2026 09:41  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, budanan ağaçlardan elde edilen kışlık yakacak odunları 250 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırarak dayanışma örneği sergiledi. Başkan Mutlu, 'Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek' dedi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin, budanan ağaçlardan elde edilen kışlık yakacak odunları ihtiyaç sahibi ailelere ileterek hem yuvaları hem de yürekleri ısıtan uygulamasıyla 250 aileye kışlık yakacak odun ulaştırıldı. Çalışmanın hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mutlu, "Biz, Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek, diyerek yola çıkmıştık. Kış aylarında da Konaklı komşularımızı yalnız bırakmadık, ısınmayan yuva kalmasın istedik" dedi.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu kış da el ele verdi; park ve sokaklarda budanan ağaçlardan elde edilen odunun ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladı. Ağaçların sağlıklı gelişimi için gerekli olan mevsimsel budama işleminin ardından çıkan ağaç artıkları çöpe atılmadı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün atölyelerinde işlenerek yakacak odun haline getirildi. Elde edilen tonlarca odun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce talep ve incelemeler doğrultusunda belirlenen Konaklılara ulaştırıldı. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan çalışma kapsamında 250 aileye kışlık yakacak odun verildi. Doğayı canlandıran, yuvaları ısıtan uygulama, önümüzdeki günlerde de devam ederek daha çok aileye ulaşacak.

"Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek"

Uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma vurgusu yaptı ve "Konaklı komşularımızla birlikte dayanışarak güçlendiğimiz, zor günleri el ele vererek atlattığımız bir aile yarattık. Biz, Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek, diyerek yola çıkmıştık. Kış aylarında da komşularımızı yalnız bırakmadık, ısınmayan yuva kalmasın istedik. Bir yandan İzmirGaz'la koordinasyon halinde kentimizin her noktasına doğal gaz gelmesi için yoğun bir çalışma halindeyiz. Bir yandan da sobalı evlerde yaşayan ve ihtiyacı olan komşularımıza, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz yakacak odunları ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Kış Dayanışması: Budanan Ağaçlar Yuvaları Isıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:35:57. #7.11#
SON DAKİKA: Konak'ta Kış Dayanışması: Budanan Ağaçlar Yuvaları Isıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.