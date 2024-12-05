Konak Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Odun Desteği

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(İZMİR) - Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaç budama çalışması sonrasında çıkan atıklar, belediyenin atölyelerinde işlenip yakacak odun haline getirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsimsel budama işini, yuvaları ısıtan bir uygulamaya dönüştürdü. Müdürlüğe bağlı budama ekipleri, ağaçların sağlıklı gelişimi için gerekli olan budama işlemini tamamladıktan sonra çıkan budama atıklarını, belediyenin fidanlığında bulunan atölyelere götürüyor. Burada atölye ekipleri, ağaç artıklarını tek tek işleyerek yakacak odun haline getiriyor. Hazırlanan odunlar, mahalle muhtarlarıyla da iletişim halinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülüp soğuk kış günlerinde kullanmaları için vatandaşa teslim ediliyor.

Kış boyunca devam edecek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, uygulamanın kış boyunca devam edeceğini açıklayarak, "Bu uygulama sayesinde hem Konak'ımızın parklarındaki ağaçlar sağlıklı kalıyor, hem atık oluşmuyor. En önemlisi de zorlu ekonomi şartlarında kışı nasıl geçireceğini düşünen Konaklı komşularımıza bir nebze olsun destek sağlanmış oluyor; sobalar yanıyor, yuvalar ısınıyor" dedi.