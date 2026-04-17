Konak'tan Dünya Sağlık Haftası'na Özel Yürüyüş

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında, "Nefes Al, Mutlu Kal Doğa Yürüyüşü" düzenledi. 3 bin metrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, yürüyüşü açık havada spor ve aerodans ile tamamladı.

Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Dünya Sağlık Haftası kapsamında Konaklıları "Nefes Al, Mutlu Kal Doğa Yürüyüşü"nde buluşturdu. İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 150 Konaklı, 3 bin metrelik parkuru birlikte yürüyerek, Dünya Sağlık Haftası'na dikkati çekti. Kentin dört bir yanından gelen Konaklılar, keyifli yürüyüşün ardından Konak Belediyesi'nin spor eğitmenleri eşliğinde açık havada spor ve aerodans etkinliğine katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Konak Belediyesi'nin spor kurslarından yararlanan yürüyüş katılımcısı Münevver Tülek, etkinlikten çok memnun kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Konak Belediyesi'ne her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. 5 yıldır Konak Belediyesi'nin spor salonunda pilatese devam ediyorum. Ara ara bu güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz. Nilüfer Hanım'a sevgiler, saygılar. İnanılmaz eğlenceli bir gün geçiriyoruz bugün. Hem sporumuzu yaptık hem yürüyüşümüzü yaptık, temiz hava aldık. Şehrimizin en güzel ormanındayız. Daha ne olsun?"

Emine Yağan da bu tür organizasyonların devamını istediklerini ifade ederek, "Konak Belediyesi'nin spor okulu öğrencisiyim. Senelerdir çok mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Böyle organizasyonların devamını diliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Teşekkürler" dedi.

Neşe Demirkıran ise "Gerçekten harika bir ortam, harika bir organizasyon.Çok eğlenceli, çok dinamik, hocalarımız çok güzel, çok tatlı, çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederim" sözleriyle etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.