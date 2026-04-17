Konak'tan Dünya Sağlık Haftası'na Özel Yürüyüş - Son Dakika
Konak'tan Dünya Sağlık Haftası'na Özel Yürüyüş

17.04.2026 11:36  Güncelleme: 12:53
Dünya Sağlık Haftası kapsamında düzenlenen 'Nefes Al, Mutlu Kal Doğa Yürüyüşü' etkinliğinde 150 kişi İnciraltı Kent Ormanı'nda 3 bin metrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar yürüyüşün ardından açık havada spor ve aerodans etkinliğine katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında, "Nefes Al, Mutlu Kal Doğa Yürüyüşü" düzenledi. 3 bin metrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, yürüyüşü açık havada spor ve aerodans ile tamamladı.

Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Dünya Sağlık Haftası kapsamında Konaklıları "Nefes Al, Mutlu Kal Doğa Yürüyüşü"nde buluşturdu. İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 150 Konaklı, 3 bin metrelik parkuru birlikte yürüyerek, Dünya Sağlık Haftası'na dikkati çekti. Kentin dört bir yanından gelen Konaklılar, keyifli yürüyüşün ardından Konak Belediyesi'nin spor eğitmenleri eşliğinde açık havada spor ve aerodans etkinliğine katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

"Hem sporumuzu yaptık hem yürüyüşümüzü yaptık, temiz hava aldık"

Konak Belediyesi'nin spor kurslarından yararlanan yürüyüş katılımcısı Münevver Tülek, etkinlikten çok memnun kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Konak Belediyesi'ne her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. 5 yıldır Konak Belediyesi'nin spor salonunda pilatese devam ediyorum. Ara ara bu güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz. Nilüfer Hanım'a sevgiler, saygılar. İnanılmaz eğlenceli bir gün geçiriyoruz bugün. Hem sporumuzu yaptık hem yürüyüşümüzü yaptık, temiz hava aldık. Şehrimizin en güzel ormanındayız. Daha ne olsun?"

"Böyle organizasyonların devamını diliyoruz"

Emine Yağan da bu tür organizasyonların devamını istediklerini ifade ederek, "Konak Belediyesi'nin spor okulu öğrencisiyim. Senelerdir çok mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Böyle organizasyonların devamını diliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Teşekkürler" dedi.

"Çok eğlenceli, çok dinamik"

Neşe Demirkıran ise "Gerçekten harika bir ortam, harika bir organizasyon.Çok eğlenceli, çok dinamik, hocalarımız çok güzel, çok tatlı, çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederim" sözleriyle etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Konak'tan Dünya Sağlık Haftası'na Özel Yürüyüş - Son Dakika

Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
SON DAKİKA: Konak'tan Dünya Sağlık Haftası'na Özel Yürüyüş - Son Dakika
