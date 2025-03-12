Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Dayanışma Kampanyası

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin hazırladıklarının yanı sıra vatandaşların bağışlarından oluşan gıda kolileri, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Her gün farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları ve sıcak yemek dağıtımlarıyla Ramazan ayında dayanışmayı büyüten Konak Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini gıda kolileriyle buluşturuyor. Konak Belediyesi'nin hazırladığı ve vatandaşların yaptığı bağışlardan oluşan gıda kolileri, ekipler tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere teslim ediliyor. Bağış olarak sadece ambalajlı erzak ve kuru gıda bulunan koliler kabul ediliyor. Konuyla ilgili bilgi almak ya da bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar, Konak Belediyesi'nin 0232 425 46 35 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilir.

"Dayanışma kampanyasına destek veren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın ruhuna uygun çalışmalara devam edeceklerini belirterek, dileyen duyarlı vatandaşların bu çabalara ortak olabileceğini söyledi. Konak'ta dayanışma kültürünü her zaman ön planda tutacaklarını vurgulayan Başkan Mutlu, "Ramazan ayına özel düzenlediğimiz dayanışma kampanyasına destek veren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine el uzatmak isteyenleri kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.