Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Dayanışma Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Dayanışma Kampanyası

Konak Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtırken, vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan yardımları da destekliyor. Her gün farklı mahallelerde iftar sofraları kuran belediye, dayanışmayı güçlendiriyor.

12.03.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin hazırladıklarının yanı sıra vatandaşların bağışlarından oluşan gıda kolileri, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Her gün farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları ve sıcak yemek dağıtımlarıyla Ramazan ayında dayanışmayı büyüten Konak Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini gıda kolileriyle buluşturuyor. Konak Belediyesi'nin hazırladığı ve vatandaşların yaptığı bağışlardan oluşan gıda kolileri, ekipler tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere teslim ediliyor. Bağış olarak sadece ambalajlı erzak ve kuru gıda bulunan koliler kabul ediliyor. Konuyla ilgili bilgi almak ya da bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar, Konak Belediyesi'nin 0232 425 46 35 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilir.

"Dayanışma kampanyasına destek veren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın ruhuna uygun çalışmalara devam edeceklerini belirterek, dileyen duyarlı vatandaşların bu çabalara ortak olabileceğini söyledi. Konak'ta dayanışma kültürünü her zaman ön planda tutacaklarını vurgulayan Başkan Mutlu, "Ramazan ayına özel düzenlediğimiz dayanışma kampanyasına destek veren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine el uzatmak isteyenleri kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Dayanışma Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu

10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:29 Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:12 Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
15:59 Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
15:40 Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
15:31 Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 12:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Dayanışma Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.