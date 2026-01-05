Konak Belediyesi'nden Soğuk Kış Sabahlarında Çorba İkramı

(İZMİR) - Konak Belediyesi, soğuk kış sabahlarını çorba ikramıyla ısıtıyor. Dayanışma ve paylaşım kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen ikramlar, Basmane Tren Garı'nda başladı. Sabah metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Basmane Tren Garı'nda 07.30-08.30 saatleri arasında gerçekleştirilen ikramda, işe ve okula giden İzmirliler, sıcak çorbayla güne başladı. Konak Belediyesi ekipleri, hijyen kurallarına özen gösterilerek hazırlanan taze çorbaları vatandaşlarla buluşturdu.

Dağıtımlar, ramazan ayının başladığı güne kadar, ilçenin farklı noktalarında devam edecek. Bu kapsamda yarın 07.30-08.30 saatleri arasında Halkapınar Metro İstasyonu çıkışında dağıtım yapılacak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çorba ikramlarıyla güçlü bir dayanışma köprüsü kurmak istediklerini vurgulayarak, "Konak'ımızda her zaman paylaşma kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz. Komşularımızla güçlü bağlar kurmak; kimsenin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Bundan sonra da sosyal belediyecilik anlayışıyla görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.