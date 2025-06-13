Konak Belediyesi'nden Temizlik Çağrısı: Kullanılmayan Eşyalarınızı Sokağa Atmayın

(İZMİR)- Konak Belediyesi, kullanılmayan mobilyaların sokağa atılmasıyla oluşan çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Konak'ın daha temiz ve düzenli bir kent olması için tüm Konaklı komşularını birlikte hareket etmeye davet eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Temiz, düzenli ve güvenli bir Konak için hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu amaçla, kullanmadığınız mobilya ya da beyaz eşyaları lütfen gelişigüzel bir şekilde sokağa bırakmayın. Eşyalarınızı evinizden almak için biz buradayız" dedi.

Konak Belediyesi, daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli bir Konak için sürdürdüğü çalışmalar dahilinde kullanılmayan mobilya ve beyaz eşyaların sokağa atılmasını önlemek amacıyla harekete geçti. Göreve geldiği ilk günden itibaren temizlik çalışmalarını önceleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklılara seslenerek işbirliği istedi. Vatandaşın çeşitli sebeplerle artık kullanmadığı mobilyalarını sokağa bırakmasıyla oluşan çevre ve görüntü kirliliği ile güvenlik riskini ortadan kaldırmak için belediyenin ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Mutlu, bir telefon kadar yakın olduklarını dile getirdi.

Başkan Mutlu, 444 35 66 numaralı iletişim hattından randevu oluşturulduğu takdirde belediyenin, atık mobilya ve beyaz eşyaları vatandaşın evinden ücretsiz olarak aldığının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Komşularım, Konak'ta birlikte yaşıyor, bu kente hep birlikte sahip çıkıyoruz. Temiz, düzenli ve güvenli bir Konak için hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu amaçla, kullanmadığınız mobilya ya da beyaz eşyaları lütfen gelişigüzel bir şekilde sokağa bırakmayın. Bu hem çevre kirliliğine hem de güvenlik sorunlarına yol açıyor. Eşyalarınızı evinizden almak için biz buradayız."

Bir telefon kadar yakın

Kullanılmayan mobilya ve beyaz eşyaların evden alınması için Konak Belediyesi'nin 444 35 66 numaralı iletişim hattını arayarak veya Whatsapp üzerinden randevu oluşturmak yeterli. Bu kurala uymayanlar hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.