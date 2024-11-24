Konak Belediyesi'nden Temizlik Filosuna Beş Yeni Çöp Kamyonu - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Temizlik Filosuna Beş Yeni Çöp Kamyonu

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Konak Belediyesi, yeni çöp kamyonlarıyla temizlik seferberliğini sürdürüyor. Başkan Mutlu, modern araçlarla iş güvenliğini artırmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

24.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:51
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, temizlik filosuna beş adet yeni çöp kamyonu kazandırdı. Daha temiz bir ilçe için yola çıkan yeni çöp kamyonlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "Göreve geldiğimizde, envanterimize yeni ve modern araçlar katarak hem mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği hem de Konaklı komşularımıza daha hızlı ve iyi hizmet için harekete geçtik. Bunun sözünün en başta vermiştik ve tüm sözlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, 'Daha temiz bir Konak' için başlattığı temizlik seferberliği, araç filosuna katılan yeni çöp kamyonlarıyla devam ediyor. Geçen günlerde 380 adet yepyeni çöp konteynerleri kullanıma alınırken şimdi de beş adet 8 artı 1 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu göreve çıktı. Başkan Mutlu'nun, uzun yıllardır kullanılan, yıpranmış çöp ekipmanlarını yenileyecekleri sözünü tutarak belediyenin araç filosuna kazandırdığı kamyonlar, temizlik işçileri tarafından da heyecanla karşılandı.

Başkan Mutlu, iş güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Göreve geldiğimizde, envanterimize yeni ve modern araçlar katarak hem mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği hem de Konaklı komşularımıza daha hızlı ve iyi hizmet için harekete geçtik. Bunun sözünün en başta vermiştik ve günden güne tüm sözlerimizi yerine getiriyoruz. Araç alımıyla ilgili DMO'ya başvurumuzu yaptık ve beş adet çöp kamyonumuzu teslim aldık. Göreve çıkan tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız çalışmalar diliyorum, yeni kamyonlarımız Konak'a ve belediyemize hayırlı osun" diye konuştu.

Konak Belediyesi\'nden Temizlik Filosuna Beş Yeni Çöp Kamyonu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Temizlik Filosuna Beş Yeni Çöp Kamyonu - Son Dakika

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