Konak Belediyesi'nden Ücretsiz HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Test İmkanı - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Ücretsiz HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Test İmkanı

Konak Belediyesi, Ege Bölgesi'nde tek olan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nde HIV, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalıklarına yönelik ücretsiz test hizmeti sunuyor. Kimlik bilgisi istenmeden yapılan testlerle erken teşhis fırsatı sağlanıyor.

17.09.2024 12:09  Güncelleme: 13:40
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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Ege Bölgesi'nde tek olan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, cinsel yolla bulaşan HIV, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz (Frengi) enfeksiyonlarına yönelik sunduğu test hizmetiyle erken teşhis imkanı sağlıyor. Test yaptırmak isteyen kişilerden hiçbir ücret alınmadığı gibi kimlik bilgileri de istenmiyor.

Toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayla fark yaratan Konak Belediyesi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor. Ege Bölgesi'nde tek, Türkiye genelinde ise 8 merkezden biri olma özelliği taşıyan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, cinsel yolla bulaşan ve AIDS'e neden olan HIV başta olmak üzere Hepatit B, Hepatit C ile Sifiliz (Frengi) enfeksiyonlarına yönelik sunduğu test hizmetiyle erken teşhis imkanı sağlıyor. Test yaptırmak isteyen kişilerden hiçbir ücret alınmadığı gibi sosyal güvence koşulu da aranmıyor. Merkeze gelenler kimlik bilgilerini vermeden hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları hakkında danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor.

Ücretsiz danışma ve anonim test hizmeti

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam eden Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'ne başvuran kişilerin testleri, sosyal güvence koşulu aranmadan ve kimlik bilgileri istenmeden anonim bir şekilde yapılıyor. Günde ortalama 20 kişinin başvuru yaptığı merkezde hayati önem taşıyan ücretsiz testlerin yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları hakkında da danışmanlık hizmeti veriliyor. Parmaktan alınan kanla yapılan testlerin sonucu ise yaklaşık 20 dakika içinde çıkıyor. Test sonucu pozitif çıkan bireyler tedaviye hızla başlanılması ve bulaşıcılığının önlenmesi adına sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Erken teşhis şansı

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair toplumsal damgalama nedeniyle birçok kişinin HIV testi ve diğer bulaşıcı enfeksiyonları yaptırmaktan kaçındığına dikkat çeken merkez yetkilileri, kişilerin kimliğini gizli tutarak test yapılmasının önemine değindi. Kişinin beyanını esas aldıklarını, kimlik istemediklerini dile getiren yetkililer, bu testler sayesinde risk altındaki kişilerin erken teşhis şansı yakaladığını söyledi.

Hafta içi her gün randevu alabilirsiniz

Kendinizi HIV/AIDS açısından risk altında hissediyorsanız, danışmanlık ve ücretsiz test yaptırmak için 0232 484 22 91 numaralı telefondan randevu alarak İkiçeşmelik'teki Cici Park içerisinde bulunan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'ne başvurabilirsiniz.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Ücretsiz HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Test İmkanı - Son Dakika

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