Konak Belediyesi\'nden Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Hizmeti

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin 11 ayrı merkezde 23 sınıfla hizmete açtığı 3-5 yaş grubuna yönelik, ücretsiz okul öncesi eğitim verecek 'Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'ne kayıtlar başladı.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan 3-5 yaş (36-60 ay) arası çocuklara yönelik 'Mutlu Çocuklar Oyun Evleri' için kayıt dönemi başladı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Aziziye, Agora, Ballıkuyu, Gültepe, Zeytinlik ve İsmet Paşa Semt Merkezleri içinde yer alacak. Ayrıca yeni açılacak olan Mersinli ve Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evleri de kendi binalarında hizmet verecek. 7 Ekim 2024 tarihinden itibaren, kayıt durumuna göre 23 sınıf sırayla kapılarını açacak.

İnternet üzerinden kolay başvuru

Belli sınıflarda Konak Halk Eğitimi Merkezi'nin öğretmen desteği verdiği hizmet kapsamında çocuklar, talep ve ihtiyaca göre yarım gün veya tam gün eğitim alacak. Eğitimde fırsat eşitliği yaratan ücretsiz okul öncesi eğitimde, tam gün eğitim alan sınıflarda çocuklara öğle yemeği de verilecek. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'ne kayıt başvuruları https://oyunevi.konak.bel.tr/basvuru/ web sitesi ve (0232) 484 53 00 numaralı telefondan 2987 dahili hat üzerinden mesai saatleri içerisinde yapılacak. Kayıt başvuruları ise 2 Ekim tarihinde sona erecek.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki semt merkezlerinde yer alan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'ndeki okul öncesi eğitimi ve bu bölgede yaşayan kadınların üzerinde bakım yükünü azaltmayı çok önemsediklerini vurguladı. İzmirli komşularını, çocuklarını kayıt yaptırmaya çağıran ve eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken Başkan Mutlu, "Semt merkezlerimizde okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımıza, Konak Halk Eğitimi Merkezi'nin de değerli katkılarıyla gün boyu eğitim alabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve öğle yemeği yiyebilecekleri sınıflar açıyoruz. Herkes eşit olsun diye çıktığımız bu yolda Konak Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların emin ellerde ve daha ekonomik şartlarda okul öncesi eğitim alması; bakımını üstlenen annelerin de rahatça iş hayatına, sosyal hayata katılabilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.