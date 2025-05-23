Konak Belediyesi'nden Yenidoğan Parkı'na Modern Halı Saha

(İZMİR)- Konak Belediyesi, Yenidoğan Parkı'nda bulunan eski beton sahayı yenileyerek çocukların ve gençlerin güvenle spor yapabileceği modern bir halı sahaya dönüştürdü. Başkan Mutlu, "Her mahallede eşit ve erişilebilir spor alanları oluşturmak önceliğimiz" dedi.

Konak Belediyesi, çocuklar ve gençler için spor alanlarını daha işlevsel ve donanımlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yenidoğan Parkı içerisinde yer alan beton zeminli saha, yoğun talep üzerine titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda modern bir halı sahaya dönüştürüldü. Yeni haliyle hem estetik hem de işlevsel özellikler kazanan saha, çocuklara ve gençlere güvenli bir ortamda spor yapma imkanı sunuyor.

Başkan Mutlu: Çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz

Mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında özellikle çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleri önceliklendirmeye devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yenidoğan Parkı'na kazandırdığımız bu modern saha, çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Mahallelerimizdeki her çocuğun eşit koşullarda büyümesi, sporla, sanatla ve doğayla iç içe yaşaması için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.