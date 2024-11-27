Konak Belediyesi Personel Alımlarında Liyakatı Öncelikli Hedef Belirliyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Personel Alımlarında Liyakatı Öncelikli Hedef Belirliyor

Konak Belediyesi, personel yapısını liyakat ilkesine göre güçlendirmek amacıyla 148 yeni personel alacak. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşitlikçi ve şeffaf bir yaklaşım sergileyerek, Konaklılara etkili hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

27.11.2024 11:14
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, personel yapısını liyakat ilkesine göre yapacağı alımlarla güçlendiriyor. Hedeflerinin Konaklılara daha etkin, nitelikli ve sağlıklı hizmet vermek olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak Belediyesi olarak her işe alımda eşitlikçi ve şeffaf bir yaklaşım sergilemenin temel sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu anlayışla Konaklı komşularımıza hak ettikleri nitelikli hizmeti verebilmek için liyakat odaklı bir süreç başlattık" dedi.

Kente daha nitelikli ve sağlıklı hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, personel yapısını liyakat ilkesine göre yapacağı alımlarla güçlendiriyor. Bu kapsamda sahada çalıştırılmak üzere Merbel şirketi aracılığıyla 148 personel istihdam edilecek. Konak Belediyesi, temizlik, park, bahçe ve ağaç budama, büyük araç şoförü gibi alanlarda yapacağı alımların sürecini şeffaf bir şekilde yürütecek. Personel alım ilanı, Konak Belediyesi'nin internet adresinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de duyuruldu.

Başvurular Merbel şirketine yapılacak

Usta işçi, temizlik işçisi, park, bahçe ve ağaç budama işçisi, büyük araç şoförü, kepçe ve BOM araç operatörü uzmanlık alanlarında çalışmak isteyen ve koşullara uyanlar, 30 Kasım'a kadar Merbel A.Ş.'nin Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan adresine şahsen başvurabilecek. Merbel AŞ. aracılığıyla ve şeffaf bir şekilde yürütecek işe alımlar kapsamında 17 büyük araç şoförü, 2 BOM araç operatörü, 1 kepçe operatörü, tip 1 ve tip 2 olmak üzere 12 ağır vasıta şoförü, 3 iş makinesi operatörü, 40 temizlik işçisi, 53 usta işçi, 20 park ve ağaç budama işçisi istihdam edilecek.

"Komşularımıza hak ettikleri nitelikli hizmeti verebilmek için liyakat odaklı bir süreç başlattık"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ihtiyaç duyulan meslek kollarında yapılacak alımları kamuoyuna her türlü kanaldan duyurduklarını vurgulayarak, süreci de liyakat esaslarına uygun şekilde yürüteceklerini söyledi. Temel hedeflerinin Konaklılara daha etkin, nitelikli ve sağlıklı hizmet vermek olduğuna dikkat çeken Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi olarak her işe alımda eşitlikçi ve şeffaf bir yaklaşım sergilemenin temel sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu anlayışla Konaklı komşularımıza hak ettikleri nitelikli hizmeti verebilmek için liyakat odaklı bir süreç başlattık. Sahada daha etkin, nitelikli ve sağlıklı çalışabilmek için gerçekleştireceğimiz istihdamla gücümüze güç katacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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