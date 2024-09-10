Konak Belediyesi Personeli Buldukları Çantayı Sahibine Ulaştırdı

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Kemeraltı'nda görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, gece vardiyası sırasında buldukları içi nakit para, kredi kartı ve ziynet eşyası dolu çantayı karakola teslim ederek sahibine ulaştırdı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi personelinin her zaman örnek, dürüst ve vicdanlı olduğuna dikkat çekerek mesai arkadaşlarına güveninin tam olduğunu vurguladı.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Hakan Kartal, Ersin Polat ve Yüksel Yıldız, Kemeraltı bölgesinde rutin gerçekleştirdikleri gece vardiyası esnasında çöplerin yanında buldukları çantayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Belediye işçileri, gece 01.30 civarında çöp toplama çalışması yaptıkları Kızlarağası Hanı yanındaki 853 Sokak girişinde çöplerin yanında duran çantayı fark etti. İçinde yüklü miktarda para ve ziynet olduğunu gören üç işçi, vardiya amirlerine de haber vererek hiç vakit kaybetmeden çantayı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne ulaştırdı. Burada yapılan inceleme sonucu çantanın içinde yaklaşık 30 bin TL nakit para, küpe, kolye ve zincirden oluşan ziynet eşyaları, kredi kartları ve çantanın sahibine ait kimlik tespit edildi. Teslim tutanağı tutulan çantanın sahibine kısa sürede ulaştırılarak teslim alması sağlandı.

"İnsanlık namına üstümüze düşen görevi yaptık"

Mesai arkadaşları adına konuşan Konak Belediyesi personeli Hakan Kartal, çantayı gördüklerinde bir an önce sahibine ulaştırmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Olması gerekeni yaptıklarını, herkesin bu şekilde davranması gerektiğini dile getiren Kartal, "Gece vardiyasında 853 Sokak'ta çöpün yanında bir çanta gördüm. Karakola teslim ettik. Yetkili birim amirlerimizi çağırdık, gözetim altında teslim ettik. Sahibi karakola geldi, teslim edildi. İçinde yüklü bir para vardı ve biz de insanlık namına üstümüze düşen görevi yaptık. Olması gereken de buydu zaten. Bir değil bir trilyon kez başımıza gelse yine aynı şekilde davranırdık. Allah kimsenin boğazından haram lokmayı geçirtmesin. Ağlayanın malı, gülene de yar olmaz" dedi.

"Konak Belediyesi personeli her zaman örnek"

İşçileri örnek davranışlarından ötürü tebrik eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi personelinin her zaman örnek, dürüst ve vicdanlı olduğuna dikkat çekerek mesai arkadaşlarına güveninin tam olduğunu vurguladı.