Konak Belediyesi Ramazan Bayramı'nda Dayanışma Ruhu ile Yanında - Son Dakika
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Konak Belediyesi Ramazan Bayramı'nda Dayanışma Ruhu ile Yanında

Konak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar programları ve gıda yardımları ile binlerce kişiye ulaştı. Başkan Mutlu, dayanışma ruhunu sürdüreceklerini ve herkesin huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

30.03.2025 14:08  Güncelleme: 15:00
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(İZMİR) - Ramazan ayı boyunca iftar programları, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı dayanışma ruhuyla karşıladı. "Bu ruhu asla kaybetmeyecek, sosyal belediyeciliğin güçlü nefesini komşularımıza hissettirmeye devam edeceğiz" diyen başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, herkese sevdikleriyle birlikte geçirecekleri mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.

Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik kültürünü ön plana çıkaran çalışmalara imza atan Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı dayanışma ruhuyla karşıladı.

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen iftar programları, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarıyla binlerce kişiye ulaşıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da buluşmaların büyük bölümüne katılarak, dayanışma ruhunu komşularıyla paylaştı. Öte yandan Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik örnekleri arasında yer alan Giysi Market sayesinde özellikle çocuklar, bayramda yeni kıyafetlere kavuşmanın sevincini yaşadı.

Başkan Mutlu: Bu ruhu asla kaybetmeyeceğiz

Ramazan ayı boyunca paylaşma ve dayanışma ruhunu tüm Konak'ta hissettirdiklerini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ramazan ayı boyunca her gün başka bir mahallemizde dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel örneklerini yaşadık. Kurduğumuz iftar sofralarıyla, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımızla binlerce ihtiyaç sahibi komşumuza ulaştık. 'Ramazan'da Konak'ta Dayanışma Var' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu güçlü dayanışmaya katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhunu asla kaybetmeyecek, sosyal belediyeciliğin güçlü nefesini komşularımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Herkese sevdikleriyle birlikte geçirecekleri mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Ramazan Bayramı'nda Dayanışma Ruhu ile Yanında - Son Dakika

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