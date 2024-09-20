Konak Belediyesi Sağlık Taramalarıyla İlçe Halkının Sağlığını Önemsiyor

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin ilçe halkının daha sağlıklı yaş alabilmesi adına Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde başlattığı sağlık taramaları tüm hızıyla sürüyor. Açık havada spor etkinliği yapılan parkların ardından semt merkezlerine taşınan taramalar kapsamında vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle endeksleri hesaplanırken, bir taraftan da organ bağışı ve meme muayenesi hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Konak Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin daha sağlıklı yaş alabilmeleri amacıyla açık havada spor etkinliği düzenlediği parklarda başlattığı sağlık taramaları semt merkezleriyle devam ediyor. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen sağlık taramasına semt merkezlerine gelen kursiyerlerin yanı sıra tüm semt sakinleri katılabiliyor. Ücretsiz yapılan sağlık taraması kapsamında vatandaşların şeker, boy, kilo ve beden kitle endeksleri ölçülüyor. Değerleri sınırın üzerinde çıkan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, diyetisyenler de sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Öte yandan organ bağışı ve meme kanserine karşı farkındalığı artırmak amacıyla da meme muayenesi hakkında bilgi veriliyor.

Kursiyerler çok memnun

Agora Semt Merkezi'nin ardından bu kez Ballıkuyu Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen sağlık taramasına pek çok kursiyer ve mahalle sakini katıldı. Kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle endeksleri hesaplanan kursiyerlerden 75 yaşındaki Ayhan Mumcu ve 35 yaşındaki Emine Yıldız, sağlık taramasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür etti.

Mutlu: Komşularımızın sağlığı bizim için önemli

Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Konaklıların daha sağlıklı yaş alabilmeleri amacıyla yapılan sağlık taramalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmayı ve çeşitlendirmeyi planladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Komşularımızın sağlık taraması hizmetimizden memnun olması bizi de mutlu ediyor. Halk sağlığını önceleyen çalışma ve iş birliklerimiz artarak devam edecek. Komşularımızın sağlığı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.