Konak'ta Eşit Yaşam İçin İş Birliği

(İZMİR) - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla Konak Belediyesi ile Eşit Yaşam Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konak Belediyesi ile Eşit Yaşam Derneği arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve ortak farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık tarafından imzalanan protokol kapsamında, başta Kadın Danışma Merkezi ve semt merkezleri olmak üzere ilçenin farklı noktalarında eğitimler, paneller, çalıştaylar ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek toplumda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İş birliği çerçevesinde Konak Belediyesi'nin hazırlık süreci devam eden Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın izlenmesi ve raporlanması süreçlerinde ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca her yıl İzmir'de görev yapan kadın belediye meclis üyelerini bir araya getirecek çalıştayların düzenlenmesi planlanıyor. Bu çalıştaylarla kadınlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak aklın büyütülmesi amaçlanıyor.

MUTLU: "EŞİTLİK MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Konak'ta eşit, adil ve kapsayıcı bir yaşamı büyütmek adına çok kıymetli bir iş birliğine imza attıklarının altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesi, kalıcı ve etkili çalışmalar yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu protokol sayesinde hem bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak hem de toplumun farklı kesimlerine ulaşarak eşitlik mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Konak Belediyesi olarak eşitlikten, dayanışmadan ve kadınların güçlenmesinden yana kararlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini destekleyen her iş birliğini çok kıymetli buluyor, bu dayanışmanın örnek olmasını diliyoruz" dedi.

IŞIK: "VERDİĞİ SÖZLERİ TUTTUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Başkan Mutlu'ya kadınların eşit bir yaşam talebine omuz veren çalışmalarından dolayı teşekkür eden Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık ise şunları söyledi:

"Eşit Yaşam Derneği olarak Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bize güvendiği için teşekkür ederiz. Dileriz, iş birliğimiz İzmir'in kalbi olan Konak ilçemizde daha eşit bir yaşam oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca belediye başkanlığına adayken verdiği sözü tutup Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladığı, bu şartın gereği olan Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını bizim de dahil olduğumuz bir Danışma Kurulu ve katılımcı demokratik bir anlayışıyla sürdürdüğü için teşekkür ederiz. Bizim için elbette bütün belediyeler hayatın içinde eşitliğin kurulması açısından çok önemli ama kadın belediye başkanlarının başkanlık ettiği belediyeler özel olarak değerli. Çünkü biz başkanı kadın olan belediyelerle iş birliklerimizi bir kadın dayanışması olarak da görüyoruz."