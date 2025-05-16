Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde Engelliler Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler arasında Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde yapılan özel program fark yarattı. Baştan sona hareketin bir an olsun durmadığı programda, birbirinden özel gösteriler büyük alkış aldı.

Konak Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin birbirinden güzel gösterilerine sahne olan etkinliğe, Konak Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Akpınar, Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kurucu Başkanı, geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Konak Belediyesi bürokratları ve öğrenci velileri katıldı.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin, kendilerini gösterme ve anlatma fırsatı bulduğu etkinlikte, Engelliler Haftası'na dikkat çekildi. Öğrencilerden Sertaç Özencin ve Melih Düşmez'in konuşmaları ayakta alkışlandı.

Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda Konak Engelsiz Yaşam Köyü sayesinde elde ettikleri başarıları anlattı. Öte yandan, program kapsamında gerçekleştirilen perküsyon grubu dinletisi, vals ve zeybek gösterileri de büyük alkış aldı. Müzik ve dansın hiç durmadığı etkinlikte Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri gönüllerince eğlendi.