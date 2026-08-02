Konak’ın gururu KAM timi can kurtarmak için demir aldı - Son Dakika
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Konak’ın gururu KAM timi can kurtarmak için demir aldı

Konak’ın gururu KAM timi can kurtarmak için demir aldı
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Konak Belediyesi'nin can kurtaran timi KAM, bu kez can dostlar için seferber oldu. Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimine katılan KAM gönüllüleri, arama kurtarma alanındaki yetkinliklerine bir halka daha ekledi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin can kurtaran timi KAM bu kez can dostlar için seferber oldu. Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimine katılan KAM gönüllüleri, arama kurtarma alanındaki yetkinliklerine bir halka daha ekledi.

Konak Belediyesi'nin gönüllü personelinden oluşan Konak Afet Merkezi (KAM) Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) iş birliğiyle Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlendi.

Körfez sularında yapılan eğitimde, yaralı halde denizde bulunan, misinalara dolanan kuş, deniz kaplumbağası gibi suda veya su kıyısında yaşayan canlılar ile suya düşüp çıkamayan kedi, köpek gibi hayvanların nasıl kurtarılacağıyla ilgili detaylı çalışma yapıldı.

Konuya dair terminoloji ve prosedür üzerine kapsamlı bilgi alan KAM ekibi, yapay modeller kullanarak uygulama yaptı. Deniz üzerinde kazazede tespitinden, deniz yüzeyinden alınması, müdahale yöntem ve niteliklerini uygulamalı olarak öğrenen KAM timi, arama ve kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerine bir yenisini daha ekledi.

Öte yandan KAM timi, denizde boğulma tehlikesi yaşayan insanlar için müdahale ve arama kurtarma tekniklerini de tekrar ederek bilgilerini güncelledi.

Kaynak: ANKA

Hayvanlar, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak’ın gururu KAM timi can kurtarmak için demir aldı - Son Dakika

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