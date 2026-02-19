Konak'ın Kadın Meclisi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika
Konak'ın Kadın Meclisi Yeni Başkanını Seçti

19.02.2026 09:45  Güncelleme: 10:42
Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Gülsen Özkan başkanlığa seçildi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınların yönetimdeki rolünün önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadın Meclisi Başkanlığı'na Gülsen Özkan'ın seçildiği Genel Kurul'da kadınların seçim heyecanına ortak olan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta eşit, katılımcı ve daha güçlü bir yönetim anlayışını birlikte büyüteceklerini söyledi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurul toplantısına Başkan Mutlu'nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Derin Narğis, Kadın Meclisi'nin önceki dönem başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tek adaylı yarışta Kadın Meclisi'nin yeni dönem başkanı uzun yıllardır kadın hareketinin içinde yer alan Gülsen Özkan oldu.

Mutlu: Kadının sesinin duyulmasını sağladığınız için teşekkür ederim

Genel Kurul'da kadınları yalnız bırakmayarak seçim heyecanına ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldiğim günden bu yana Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çok güçlü olması en istediğim şey. Çünkü kadınların yönetimde olduğu, sözünün çok daha fazla duyulduğu, sesinin güçlendiği bir Konak'ı; karar mekanizmalarında 'Konak'ta karar alan kadınlardır, kadınlar Konak'ı yönetiyor'u hep duymak istiyorum. Konak'ı ortak akılla yönetmek üzere yola çıktık. Hiçbir zaman 'kahraman belediye başkanı' imajına inanmadım. Her zaman ortak akıldan beslendim. Farklı fikirlerin ve deneyimlerin bir araya gelmesinin her türlü ortamı çok daha güçlendirdiğini, çok daha ileriye taşıdığını deneyimledim. Düşüncelerinizle, önerilerinizle bizi güçlendirmeniz çok kıymetli. Her birinize bizi çok daha güçlü ve dirençli kıldığınız, kadının sesinin Konak'tan çok güçlü bir şekilde duyulmasını sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mumcu: Kadın varsa umut var

Kadın Meclisi'nin susmayan ve direnen kadınların bir arada bulunduğu bir yapı olduğunun altını çizen Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, "Konak Kent Konseyi olarak kadınların, hak talep eden değil; yaşamı yeniden kuranlar olduğunu biliyoruz. Savaşın karşısında barışı, talanın karşısında doğayı, baskının karşısında özgürlüğü savunuyoruz. Kadın mücadelesinin yalnızca kadınların meselesi olmadığını; demokrasi, eşitlik ve insanlık meselesi olduğunu biliyoruz. Kadın Meclisi, susmayanların, boyun eğmeyenlerin, 'buradayız' diyenlerin mekanıdır. Kadınlar varsa umut var, eşitlik var, demokrasi var, yaşam var" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem başkanı Gülsen Özkan oldu

Kadın Meclisi'nin tek adaylı yarışında, görevi önceki dönem başkanı Ayşe Gözlükaya Gül'den devralan Gülsen Özkan ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"40 yılı aşkın süredir kadın hareketi içinde bulunmuş, İzmir'de kadın adına yapılmış önemli çalışmaların içinde yer alma şansına sahip olmuş, kuruluşuna tanık olduğum Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin başkanı olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum."

Kadın Meclisi'nin Yürütme Kurulu'na şu isimler girmeye hak kazandı:

"Belkıs Ünel, Melike Sargın, Güler Bilgen, Yeşim Barş, Emine Işık Doğusoy, İlknur Becerik, Dilek Özen, Nuriye Çelik, Sevinç Yurtseven ve Yenigül Koç."

