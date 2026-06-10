Konak'ta Sürdürülebilir Gelecek Çocuklarla İnşa Ediliyor

(İZMİR) - Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte fidan diken Başkan Mutlu, "Çocuklarımız kendi elleriyle diktikleri fidanlarla birlikte büyüyecek. Onların doğayla bağ kurmaları, yaşadıkları çevreyi sahiplenmeleri, sorumluluk ve kentlilik bilinci kazanmalarını her zaman çok önemsiyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Belediyenin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nden ve ilkokullardan çocuklarla birlikte Boğaziçi Atatürk Parkı'na fidanlar dikildi. Etkinlikte Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, CHP Konak İlçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve bölge muhtarları da Başkan Mutlu ile çocuklara eşlik etti.

Etkinlik bitiminde Başkan Mutlu, tüm çocuklara En İyi Çevre Gönüllüsü madalyası ve içinde on iki çeşit kır çiçeğiyle ladin tohumlarının yer aldığı tohum kartları armağan etti. Yeşil dokusuyla bölge halkının sık kullandığı Boğaziçi Atatürk Parkı'nda özel olarak ayrılan alanda çocukların kendi elleriyle diktiği fıstık çamı ve leylandi fidanlarına can suyu hep birlikte verildi.

"ÇOCUKLARIMZI FİDANLARIYLA BÜYÜYECEK"

Konak'ın geleceğini çocuklarla ve gençlerle birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu, "Konak'ta sürdürülebilir bir çevre bilincini yaratmak için çocuklarla buluştuğumuz etkinlikler, onların doğaya kendi elleriyle katkı koyması gelecek adına da büyük anlam taşıyor. Çocuklarımız kendi elleriyle diktikleri fidanlarla birlikte büyüyecek. Onların doğayla bağ kurmaları, yaşadıkları çevreyi sahiplenmeleri, sorumluluk ve kentlilik bilinci kazanmalarını her zaman çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.