Konak Belediye Başkanı Mutlu: "Sorgulayan, Merak Eden ve Birey Olma Yolunda Dogmalardan Uzak Çocuklar Yetiştirmeyi Hedefliyoruz"

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Aktiffelsefe Kültür Derneği iş birliği ile Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde düzenlenen Felsefe ve Bilim Festivali'ne katıldı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festivalde konuşan Mutlu, "Sorgulayan, merak eden ve birey olma yolunda dogmalardan uzak çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konak Belediyesi ve Aktiffelsefe Kültür Derneği iş birliğinde 14 Mart Tıp Bayramı ve Dünya Pi Günü dolayısıyla Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde düzenlenen Felsefe ve Bilim Şenliği, her yaştan katılımcının bilim ve felsefeyle iç içe keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşen ve tüm gün süren festivalde; yetişkinlere yönelik ilgi çekici oturumlar gerçekleştirilirken, katılımcılar felsefi diyaloglar ve belgesel gösterimleriyle düşünsel bir yolculuğa çıktı. Bilim merkezinde kurulan deney istasyonları ise özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çekti.

Festivalde Mutlu'nun yanı sıra Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

"Sorgulayan ve merak eden çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Festivalin açılışında yaptığı konuşmada sorgulayan, merak eden ve birey olma yolunda dogmalardan uzaklaşmış çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Mutlu, "Akıldan ve bilimden yana, her türlü dogmadan uzak fikirleri paylaşmak ve düşüncelerin zenginliğine ortak olmak çok değerli. Bu anlamlı buluşmada bizimle iş birliği yapan Aktiffelsefe Kültür Derneği'ne teşekkür ediyorum. Konak'ta, İzmir sevdalısı Sancar Maruflu'nun adını taşıyan Bilim Merkezimizde; sorgulayan, merak eden ve birey olma yolunda dogmalardan uzak çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aktiffelsefe, benim de yakından takip ettiğim ve bugün birlikte olmaktan memnuniyet duyduğum bir kuruluş. Bundan sonraki çalışmalarımızda da birlikte yol yürümek bizi çok mutlu eder. Çok yararlı bir etkinlik olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal ise şunları söyledi:

"Festivalden ziyade bir arayış"

"Bu bir festivalden ziyade bir arayış. Neden var olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilmek istiyoruz. Bilgeliği arama arzusu için bir araya geldik. Felsefe sadece teorik bilgilerin bir yığını değil. Tam tersine hayata anlam katan bir süreçtir. Felsefe ve bilimi tekrardan bu yüzyılda ve bu coğrafyada bir araya getirmek istiyoruz. Bu festivalde bilgi yığınından ziyade daha çok sorgulamak, etkileşim içine girmek ve düşünce atmosferi oluşturmak istedik. Bilim bizi doğruya doğru götürürken, felsefe ise daha iyi doğru yönlendirir. Hepimizin bütün bunlara ihtiyacı var. Bu güzel organizasyonu daha da güzelleştiren belediyemize, çalışanlarına ve dernek gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir festival olmasını diliyorum."

Oturumlarda bilim ve felsefe masaya yatırıldı

Festivalin ilk oturumunda felsefenin biyoloji, tıp ve fizik gibi temel bilimlerle ilişkisi ele alındı. "Felsefe ve Temel Bilimler" başlıklı oturumda Dr. Gülsen Altuntaş (Fizyolog), Dr. Mahmut Şansal (Gastroenterolog) ve Dr. Ayşe Büber Aydın (Akademisyen) konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci oturumda "Bilim Felsefesi" başlığı altında Prof. Dr. Yavuz Unat (Kastamonu Üniversitesi), Prof. Dr. Gül Ünal Çoban (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Prof. Dr. Remzi Demir (Ankara Üniversitesi) konuşmalar gerçekleştirdi. Festivalin son oturumunda ise Aktiffelsefe Fen ve Doğa Bilimleri Araştırma Ekibi Üyeleri Ahmet Dildan ve Bilgi Pakiş sunumlarını yaptı.

Oturumun sonunda İzmir Gaziemir'de bulunan "Uzay Kampı" tanıtıldı. 9–15 yaş arası çocuklara yönelik bilimsel eğitim programlarıyla bilinen kampın NASA tasarımlı astronot simülatörleriyle katılımcılara uygulamalı deneyim sunduğu ve takım çalışmasını geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı. Festival kapsamında ayrıca çocuk atölyeleri, bilim üzerine felsefi diyaloglar ve belgesel gösterimi de düzenlendi.