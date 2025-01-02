Konak'ta Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü Kuruldu - Son Dakika
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Konak'ta Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü Kuruldu

Konak Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'İngilizce Konuşma Kulübü', çocuklar ve gençlere dil becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Etkinlik, yurtdışından gelen gönüllülerle birlikte yapılandırılıyor.

02.01.2025 11:42  Güncelleme: 14:00
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin, Pi Gençlik Derneği ile birlikte düzenlediği 'İngilizce Konuşma Kulübü' sayesinde çocuklar ve gençler dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. İlçenin farklı noktalarındaki semt merkezlerinde devam eden etkinlik önümüzdeki günlerde daha yaygın hale getirilecek.

Konak Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı (ESC – European Solidarity Corps) kapsamında Pi Gençlik Derneği ile birlikte düzenlediği 'İngilizce Konuşma Kulübü' etkinliği sayesinde çocuklar ve gençler dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. İlçenin farklı noktalarındaki semt merkezlerinde haftanın iki günü devam eden proje kapsamında, yurtdışından gelen gönüllüler, 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere konuşma pratiği yapıyor. Böylece çocuklar ve gençler okulda öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.

Konak Belediyesi'nin Agora Semt Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlik, önümüzdeki günlerde birçok semt merkezinde yaygın hale getirilecek. İngilizce Konuşma Kulübü'nde çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar ile gençler, arkadaş edindiklerini ve yurtdışından gelen eğitmenlerle farklı kültürleri tanıdıklarını ifade ettiler.

Başkan Mutlu'ya teşekkür

Projenin çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapan Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler, "Burada çocuklarımız konuşma pratiği yaparak İngilizce ile alakalı çekincelerini ortadan kaldırabiliyorlar. Okulda öğrendikleri İngilizce gramere ek olarak burada konuşma pratiği yapabiliyorlar. "Anlıyorum ama konuşamıyorum", İngilizce için en çok söylenen sözlerden biridir. Ama burada yaptığımız çalışma ile yurtdışından gönüllü gelen gençler çocuklarla bir araya gelip onlara pratik yaptırıyorlar. Bizimle protokol yenileyen güven tazeleyen Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve Konak Belediyesi'ne bu iş birliği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü Kuruldu - Son Dakika

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