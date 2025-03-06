Konak'ta Kadınlar Günü Dayanışması

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üretim ve sanatla kutluyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında kadınlar seslerini müzik ve ritimle duyuracak, dayanışma için bir araya gelen kadınlar 'Susma Haykır, Kadınlar Vardır!' diyecek. Kadın emeğinin ön plana çıkacağı Kadınlar Günü Kermesi, 7-8 Mart günlerinde iki gün boyunca açık kalacak. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kitap tanıtımı ve imza günü, Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde ise 'Kadın ve Çocuk Hakları' söyleşisi gerçekleştirilecek.

Konak'ta Dünya Kadınlar Günü'ne, sanat ve emek damgasını vuracak. Konak Belediyesi'nin düzenlediği farklı etkinliklerle hem Kadınlar Günü kutlanacak hem de kadının emeği ve üretimi taçlanacak. Kadınların dayanışmayı da yaşayacağı etkinlikler salonlardan sokaklara taşacak, kadınların güçlü doğası müzik ve ritimle anlatılacak. Etkinlikler kapsamında 7-8 Mart günlerinde Alsancak Dominik Caddesi'nde Kadınlar Günü Kermesi kurulacak. Konaklı kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergi ve satışının yapılacağı kermes 11.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacak. 7 Mart'ta kermesin ardından, saat 18.30'da, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, İz Gazete yazarı Semra İğtaç'ın " İzmir'in Aşk Masalları" adlı kitap tanıtımı ve imza günü gerçekleştirilecek. Aynı gün, Beştepeler Sosyal Tesisleri de kadınların gücünü güç katan bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) birlikte düzenlediği "Kadın ve Çocuk Hakları" söyleşisinde kadınlar, Avukat Rabia Polat ve Avukat Damla Arayıcı rehberliğinde hukuki haklarına dair bilgilerini pekiştirecek. Söyleşi 14.30'da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltecek. 7 Mart'ta saat 12.30'da gerçekleştirilecek buluşmada, Konak Belediyesi Kadın Perküsyon Topluluğu ve Konak Kültür Orkestrası muhteşem bir performans sergileyecek. Kadınların sesinin müzikle ve ritimle dile getirileceği etkinlikte, sözün keskinliği de kadınların gücüne güç katacak.

Başkan Mutlu'dan davet

Kadınlar Günü'nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı çoğaltmak için tüm kadınları davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınlarının sesinin daha gür çıkması için görevde olduklarını ifade etti. Bu 8 Mart'ta "Susma Haykır, Kadınlar Vardır" diyerek tüm kadınların sesi olacaklarını belirten Başkan Mutlu, "Kadınız ve kadın olarak buradayız, demek için; sesimizi Dünya Kadınlar Günü'nden hep birlikte yükseltmek için, tüm kadınları 7 Mart'ta Alsancak'a bekliyoruz. Kadınız ve güçlüyüz ama hep birlikte olunca daha da güçlüyüz" dedi.