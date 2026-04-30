Konak'ta Kadınlar İçin Kaynak Operatörlüğü Kursu Başlıyor

Konak Belediyesi'nin Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği 18-30 yaş aralığındaki kadınlara yönelik istihdam yönlendirmeli ücretsiz kaynak operatörlüğü kursu için başvurular açıldı. Hem İşte Hem Eğitimde Programı (HİHE) kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz CNC operatörlüğü kursunun ardından kadınlar bu kez kaynak operatörlüğü alanında tabuları yıkacak.

İlçede ikamet eden 18-30 yaş arası kadınlara yönelik hazırlanan program kapsamında yapılan başvurular arasında kursa katılmaya hak kazananlar, Toros Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Konak İş Eğitim Merkezi'nde eğitime başlayacak. Katılımcılar eğitim programının sonunda kaynak teknikleri ve ekipman kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, metal işleme ve uygulama becerileri, üretim süreçlerine uyum ve kalite standartları konularında yetkinlik kazanacak.

Mesleki eğitimin yanı sıra iş yaşamı ve sosyal beceri eğitimleri, istihdam yönlendirme desteği ve mesleki yeterlilik sınavına giriş imkanı sağlanacak. Eğitime katılmak için ön talep ve başvurular, 'basvuru.konak.bel.tr' adresinden alınacak. Kurs için son başvuru tarihi ise 18 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

"Kadın emeğinin karşılık bulması en çok istediğimiz şey"

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, projenin İnci Vakfı'yla ikinci işbirliği olduğunu ve ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlara meslek edindirme heyecanını yeniden yaşadıklarını söyledi. Mutlu, kadın emeğinin görünür olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir kadın belediye başkanı olarak Konak'ta göreve başladığımdan beri kadınların daha görünür olduğu, kadın emeğinin öne çıkarıldığı ve kadının her alanda eşit temsil edildiği bir vizyon oluşturduk. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle de bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Ülkede en büyük sorunlardan biri işsizlik. Özellikle kadınların iş sahibi olması, kadın emeğinin gerçekten karşılık bulması en çok istediğimiz şey" dedi.

"Kadınlar her işi yapabilir"

Proje iş birlikçilerine teşekkürlerini ileten Mutlu, kadın mesleği tanımının yok olmasının, fırsat eşitliği ve eğitim olanaklarıyla mümkün olacağını dile getirerek, "Sizlerin desteğiyle biz aslında bir fırsat eşitliği sunuyoruz. Diyoruz ki kadınlar her işi yapabilir. Yeter ki o eğitimi alabilsin, o fırsat eşitliği oluşturulabilsin. İsteğimiz, artık bizim ülkemizde de sizlerin desteğiyle kadın mesleği gibi bir tanımın literatürden kalkması ve kadınların her alanda kendisini göstermesi, istihdam edilmesi. Çok başarılı olacakları zaten kuşkusuz" diye konuştu.