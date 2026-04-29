Konak’ta Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması

29.04.2026 10:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımıyla düzenlenen buluşmada birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil’in katılımıyla gerçekleşen Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması’na katıldı. İzmir İl Başkanlığı tarafından Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İl Başkanı Çağatay Güç, İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, partililer, dernek temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Birlik ve dayanışma vurgusunun ön planda olduğu toplantı, talep ve görüşlerin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Tamaylıgil konuşmasında, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunu vurgulayarak, “Ne mutlu ki onun hemşehrisiyiz ve sonuna kadar onun ruhuyla mücadeleye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman göçmen diye tabir edilecek bir sıfatta olmadık. Biz Türkiye’nin kurucu unsurlarıyız. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun başarıları her zaman gurur kaynağımız olacak” dedi.

Deniz Yücel ise, “Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Mustafa Kemal Atatürk’tür, Cumhuriyet’tir, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüdür” ifadelerini kullandı. İl Başkanı Çağatay Güç, dernek temsilcilerinin beklentilerini dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, “Biz İzmir’de büyük bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci ve kurucu partisidir” dedi.

Başkan Mutlu, kendisinin de Balkan kökenli olduğunu hatırlatarak, “Mübadele hüzünlü bir süreç olsa da, bu topraklara gelenler taşıdıkları birikim ve değerlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak inşa edilmesinde büyük mücadele vermişlerdir. Konak’ta bu kadim kültürü gelecek kuşaklara ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İlçe Başkanı Serkan Kalmaz da, “Farklı şehirlerden, farklı zamanlarda gelmiş olsak da aynı kültürün, aynı geçmişin ve aynı duygunun insanlarıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

