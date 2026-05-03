Konak'ta Sahiplendirme Buluşması: 11 Can Dost Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
Konak'ta Sahiplendirme Buluşması: 11 Can Dost Yeni Yuvalarına Kavuştu

03.05.2026 13:12  Güncelleme: 13:35
Konak Belediyesi tarafından can dostlar için sahiplendirme etkinliği düzenlendi. “Satın alma sahiplen” çağrısının bir kez daha vurgulandığı etkinlikte, 11 kedi ve köpek dost ömürlük yuvalarına kavuştu.

Konak Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve can dostları ömürlük yuvalarına kavuşturan sahiplendirme buluşmaları havaların ısınmasıyla yeniden başladı.

Alsancak Dominik Caddesi'nde "Hepimizin Kalbi Aynı Atıyor" sloganıyla düzenlenen Sahiplendirme Etkinliği, hayvanseverlerle sahiplenilmeyi bekleyen can dostları bir araya getirdi. Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde kalan kedi ve köpeklerle bir araya gelerek vakit geçirme imkanı bulan İzmirliler, satın almak yerine sahiplenmeyi seçerek farkındalık yarattı.

Can dostlar ömürlük yuvalarına kavuştu

Yoğun ilgi gören etkinlikte, özellikle çocuklar hayvanlarla sevgi dolu anlar yaşarken, 8 kedi ve 3 köpek yeni yuvalarına kavuştu. Sahiplenilen tüm hayvanlarının çipleme ve aşı işlemleri Konak Belediyesi'nce ücretsiz yapıldı.

Hayvan dostu işletmelerin de destek verdiği etkinlikte, Caploonba, Temiz Mama, Dodo Pizza, Cutepet, Bobyland Köpek Oteli ve Paw Pedicure de alanda hazır bulundu. Destekçiler, hayvan sahiplenenlere yıkama, temel komut eğitimi ve besin takviyesi gibi çeşitli hediyeler sunarak farkındalığa katkı sağladı.

Öztürk: "Satın almak yerine sahiplenin"

Günü en mutlu tamamlayanlar ise etkinliğe gelerek kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlar ve yuvalarını açtıkları can dostları oldu. Yeni aile üyelerini kucaklarından indirmeyen duyarlı vatandaşlardan Derya Öztürk, "Heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Umarım iyi anlaşırız çok güzel günlerimiz olur. 12 yaşında bir köpeğim vardı, onu kaybedince yeniden sahiplenmek için bir süre beklemiştim. Bugüne kısmetmiş. Hayvanları satın almak yerine barınakları ziyaret edip sahiplensinler. Hepsi bir yuvaya kavuşmak için bekliyorlar. Konak belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Brodggiotti: "Çok güzel bir etkinlik olmuş"

Etkinlikten yavru bir köpek sahiplenerek ayrılan Rolando Brodggiotti ise "Bir arkadaşımıza uğramak için etkinliğe gelmiştik ama bir can sahiplenmeye karar verdik. Bize de sürpriz oldu, çok mutluyum. Kimse parayla satın almasın, sahiplensin. Çok güzel bir etkinlik olmuş" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

