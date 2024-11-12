Konak'ta Sokak ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Konak'ta Sokak ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı

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Konak Belediyesi, son yedi ay içinde 2 bin 37 sokakta asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yaya dostu bir şehir yaratma hedeflerine devam ettiklerini açıkladı.

12.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:42
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında ilçede yedi ay içinde 2 bin 37 sokak ve caddede asfalt yama, asfalt serme, kaldırım ve merdiven yenilemesi yapıldı. Barbaros Mahallesi 338 Sokak'taki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Nilüfer Çanarlı Mutlu, "Konak'ı sokak sokak gezerek ve Konaklı komşularımızdan gelen talepleri değerlendirerek tespit ettiğimiz noktalarda sokak ve kaldırım yenileme, onarım çalışmalarımızı hızlıca gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede onarım ve yenilemeye ihtiyaç duyulan yerlerde çalışma yapmaya devam ediyor. Asfalt çalışmaları kapsamında 7 ay içinde 2 bin 37 sokak ve caddede asfalt yama işlemi yapan ekipler, son olarak Selçuk Mahallesi 648 Sokak ile Barbaros Mahallesi 338 Sokak'ta çalışma gerçekleştirdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve İzmir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş (İzmir Gaz) ile koordineli yürütülen çalışmalar ile altyapı çalışmaları tamamlanan yollar düzeltildi. 648 ve 338 Sokak'ta yapılan çalışmayla asfaltlanan iki sokak aynı zamanda standartlara uygun yeni kaldırımlara kavuştu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yollardaki fiziki düzenlemeler sırasında uygun olan yerlere kaldırım yaparak yaya kenti Konak hayalini hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sokaklara yeni kaldırım

338 Sokak'ın bir yanındaki merdivenler yenilenerek standartlara uygun hale getirildi; sokağın diğer yanına ise sıfırdan kaldırım yapıldı. Yayalar, güvenle kullanacakları yepyeni bir kaldırıma kavuşurken, vatandaşın talepleri göz önünde bulundurularak cami girişine cenaze aracının ve engelli araçlarının kullanabileceği bir de cep oluşturuldu. 648 Sokak'ta kaldırımlar yeniden yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Fen İşleri Müdürlüğünce titizlikle hazırlanan program dahilinde Mersinli Mahallesi'nde de sokak yenileme çalışmaları başladı. Programa bağlı olarak önümüzdeki günlerde Murat Reis, Kahramanlar, Tınaztepe, Kocatepe Mahallelerinde de çalışma yapılacak.

Sokak ve kaldırım yenileme çalışmaları hız kazandı

338 Sokak'ta tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ı sokak sokak gezerek ve Konaklı komşularımızdan gelen talepleri değerlendirerek tespit ettiğimiz noktalarda sokak ve kaldırım yenileme, onarım çalışmalarımızı hızlıca gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yedi ay içerisinde 2 bin 37 sokağımızda asfalt yama çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi de İZSU ve İzmir Gaz'la da koordinasyon sağlayarak altyapısı biten sokakları yeniliyoruz. Güzel, verimli çalışacağımız bir program hazırladık ve bu program dahilinde yol, kaldırım onarım ve yenilemelerini hızlıca yapıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Sokak ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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