Konak'tan Temizliğe Pratik Çözüm: Filler Görev Başında

(İZMİR) - Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, temizlik filosuna kattığı üç adet fil adı verilen akülü süpürge Alsancak, Güzelyalı ve Kahramanlar bölgelerinde sokakları süpürmeye başladı. El süpürgelerinin ulaşamadığı noktalarda hava çekiş özelliğiyle kolaylık sağlayan, çevreye duyarlı ve sessiz yapısıyla dikkat çeken filler sayesinde Konak'ta temizlik hareketi hız kazandı.

Konak Belediyesi'nin temizlik filosu, sessizliği ve hızıyla dikkat çeken üç adet fil adı verilen akülü süpürge sahaya çıktı. El süpürgelerinin ulaşamadığı noktalarda hava çekiş özelliğiyle kolaylık sağlayan filler, 240 litre çöp haznesi ve çevreye saygılı filtre sistemiyle de takdir topladı. Yaya trafiği yoğun olan bölgelerde, günlük sokak süpürme işine hız kazandıracak fillerin Alsancak, Güzelyalı ve Kahramanlar bölgelerinde kullanılması planlandı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve gelir gelmez başlattıkları temizlik hareketini her geçen gün daha da büyüterek sürdürdüklerini belirterek, "Konaklı komşularımızın ve her gün kentimizden geçen 1 milyonun üzerinde ziyaretçimizin temiz sokaklarda yürümesi için başlattığımız temizlik hareketimizde filomuzu güçlendirerek ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize kazandırdığımız 10 adet çöp kamyonunun yanı sıra şimdi de 3 adet akülü süpürge, küçük alanlarda hız ve kolaylık sağlayacak. Filomuz güçlendikçe, daha temiz daha sağlıklı daha yaşanır bir Konak'a birlikte kavuşacağız" ifadelerini kullandı.