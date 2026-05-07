Konaklı Annelerden Anneler Günü Dansı

07.05.2026 11:30  Güncelleme: 12:25
Konak Belediyesi'nin düzenlediği 'Konaklı Anneler Sporla Mutlu' etkinliği, Karantina Meydanı'nda bir araya gelen annelere unutulmaz bir Anneler Günü deneyimi sundu. Aerodans yaparak stres atan anneler, dansın ritmiyle keyif dolu anlar yaşadı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin "Konaklı Anneler Sporla Mutlu" etkinliği için Karantina Meydanı'nda bir araya gelen anneler, Anneler Günü'nü dans ederek kutladı.

Konak Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Konaklı Anneler Sporla Mutlu" aerodans etkinliği, Konaklı anneleri Karantina Meydanı'nda bir araya getirdi. Konak Belediyesi'nin deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde aerodans yaparak güne başlayan anneler, bir yandan spor yaparken bir yandan da gönüllerince eğlendi. Kendilerini dansın ritmine bırakan yüzlerce Konaklı anne, hem günlük stresi geride bıraktı hem de sporun verdiği zindeliği yaşamına kattı. Her yaşa hitap eden etkinlikte anneanne ve babaannelerin yanı sıra kucağında bebeğiyle gelen anneler, bir arada dans etmenin tadını çıkardı. Sabah saatlerinde yapılan spor ve dans etkinliğinin verdiği canlılık yüzlere de yansıdı. Anneler, etkinlik sonunda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek unutulmaz bir Anneler Günü anısı yarattı.

Annelerden Başkan Mutlu'ya teşekkür

Konak Belediyesi'nin tüm etkinliklerine katılan Nalan Ayrancı, aerodans sonrası Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkürlerini iletti ve memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Konak Belediyesi'nin yapmış olduğu etkinliklerden çok memnunum. Spor, Anneler Günü, 23 Nisan… Tüm etkinliklere katılıyorum ve çok memnunum."

"Bu sıkıntılı günlerimizde bize büyük destek oluyor"

Etkinlik katılımcılarından Firdevs Künday da sıkıntılı günlerde bu tarz etkinliklerin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Konak'ta yaşayan kadınlar olarak belediye başkanımızdan ve belediyemizden çok memnunuz. Çok güzel etkinlikler yapılıyor ve bu etkinlikler bizi motive ediyor. Bu sıkıntılı günlerimizde bize büyük destek oluyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bebeğiyle birlikte dans etti

Etkinliğe dört aylık bebeğiyle birlikte katılan Yeşim Çiçekçi ise, "Konak Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Ben dört aylık bebeğimle katıldım ve çok eğlendim. Biz annelerin, bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

12:13
12:01
11:55
11:34
11:29
11:16
