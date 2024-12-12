Kongo, Çin Desteğiyle Yaratıcılık Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Kongo, Çin Desteğiyle Yaratıcılık Merkezi Oluyor

Kongo, Çin Desteğiyle Yaratıcılık Merkezi Oluyor

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Çin'in desteğiyle açılan merkezle Kongo'yu bölgesel yaratıcılık merkezi ilan etti.

12.12.2024 16:26
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KİNŞASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Çin'in desteğiyle kurulan Orta Afrika Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışıyla birlikte ülkesinin "bölgesel bir yaratıcılık merkezi" haline geleceğini söyledi.

Tshisekedi, çarşamba günü parlamentonun iki kanadı huzurunda yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Çin ile işbirliğimiz sayesinde bu proje, ülkemizi bölgesel bir yaratıcılık merkezi olarak konumlandırıyor" dedi.

Merkezin temel taşını 2019 yılında bizzat kendisi yerleştiren Tshisekedi, merkezi alt bölgeden ve Afrika kıtasından "ifade, eğitim, yenilik ve yaratıcılar arasında etkileşimlere adanmış" bir yer olarak tanımladı.

2.000 kişilik büyük bir tiyatro salonu ve 800 kişilik daha küçük bir oditoryumun bulunduğu merkez, Kongolu müzisyen ve sanatçı kuşaklarını yetiştirmesiyle tanınan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Sanat Enstitüsü'nün yeni kampüsüne de ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı, Kinşasa'nın çevre yolları gibi Çinli şirketler tarafından inşa edilen diğer altyapı projelerinden de bahsetti. Bu projelerin tamamlandığında ülke genelinde bağlantıyı büyük ölçüde arttırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kongo, Çin Desteğiyle Yaratıcılık Merkezi Oluyor - Son Dakika

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