Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düşen askeri helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, N'dolo Havaalanı'na iniş sırasında arızalan helikopter düştü.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.
???????Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Askeri Helikopter Kazası - Son Dakika
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