Kongo'da Çatışmalar Derinleşiyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların devam etmesi nedeniyle Goma kentindeki durumun giderek daha endişe verici hale geldiğini bildirdi.

DSÖ, KDC'de yaşananlara ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Şiddetin artmasıyla birlikte Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki durumun son derece endişe verici olduğu belirtilen paylaşımda, "Buradaki insanlar endişeli." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, bu bölgedeki hastanelerin kapasitesinin çok üzerinde hasta kabul ettiği belirtilerek, insanların tıbbi tedaviye erişim güçlüğü nedeniyle M çiçeği virüsü (Mpox), kolera ve kızamık gibi hastalıkların yayılma riskinin arttığı vurgulandı.

DSÖ'nün, etkilenen bölgelerdeki sağlık ortaklarıyla koordinasyon sağladığına dikkat çekilen paylaşımda, 2 bin yaralı ve 10 bin kolera hastasının tedavisi için malzeme gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.