Kongo'da Ebola ile Mücadeleye Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola ile Mücadeleye Saldırılar Artıyor

Kongo\'da Ebola ile Mücadeleye Saldırılar Artıyor
09.07.2026 12:25
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BM, Kongo'da Ebola'ya karşı çalışan 45 kişinin yaralandığını ve saldırıların arttığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Temmuz (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), mayıs ayı ortasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda başlayan Ebola salgınından bu yana tırmanan şiddet olaylarında Ebola ile mücadele ekipleri ve yardım çalışanlarından 45 kişinin yaralandığını açıkladı.

OCHA çarşamba günü yaptığı açıklamada, ortaklarının kayıtlarına göre Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde Ebola ile mücadele personeli ve diğer yardım çalışanlarını hedef alan 76 saldırı düzenlendiğini belirtti.

OCHA, Kongo'nun doğusunda Ebola ile mücadele ekiplerine yönelik artan şiddetten derin endişe duyduğunu söyleyerek bunun salgının kontrol altına alınmasına yönelik çabaları sekteye uğrattığını bildirdi. BM ve ortakları, endişeleri gidermek, yanlış bilgileri çürütmek ve müdahale çalışmalarına ilişkin daha geniş bir farkındalık oluşturmak amacıyla toplum liderleri, yerel yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve salgından etkilenen topluluklarla temaslarını artırmayı sürdürüyor.

Sağlık yetkililerine göre kimliği belirsiz saldırganlar pazartesi günü Kuzey Kivu eyaletindeki Butembo kentinde bulunan bir Ebola tedavi merkezine baskın düzenleyerek tesisin bir bölümünü ateşe verdi.

OCHA, "Sağlık çalışanlarının, tedavi tesislerinin ve müdahale ekiplerinin korunması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. İnsani yardım çalışanları ile sağlık personelinin hayat kurtaran görevlerini yerine getirebileceği güvenli bir ortam sağlanmadığı takdirde, vakaların tespit edilmesi, temaslıların izlenmesi ve hayat kurtarıcı tedavinin sunulmasına yönelik çabalar ciddi şekilde sekteye uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola ile Mücadeleye Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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