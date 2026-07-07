Kongo'da Ebola Salgını Devam Ediyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını Devam Ediyor

07.07.2026 12:18
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DSÖ, KDC'deki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini ve gerçek boyutların belirlenemediğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Anne Ancia, ülkedeki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini ve salgının gerçek boyutlarının henüz tam olarak belirlenemediğini belirtti.

Ancia, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'deki Ebola salgını yayılmaya devam ediyor ve gerçek boyutları henüz tam olarak belirlenmedi." diyen Ancia, KDC hükümetinin, 4 Temmuz itibarıyla salgın nedeniyle 506 ölüm ve 254 iyileşme vakası dahil 1561 doğrulanmış vaka kaydettiğini aktardı.

Ancia, KDC'de 10 binden fazla temaslı kişi izlendiğini ve genel takip oranının yüzde 82 olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 700 yatak kapasiteli 22 tesis kurulduğunu ve 300 ek yatak daha eklenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren Ancia, "Cesaret verici ilerlemeye rağmen büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Mevcut tedavi merkezleri yaklaşık yüzde 90 doluluk oranında çalışıyor ve bu da müdahale üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ancia, nüfus hareketleri, süregelen güvensizlik ve sağlık sisteminin kırılganlığının, salgını kontrol altına alma çabalarını zorlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını Devam Ediyor - Son Dakika

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