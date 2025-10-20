Kongo'da Ebola Salgını Sona Erebilir

BULAPE, 20 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulape sağlık bölgesindeki bir Ebola tedavi merkezi, 17 Ekim 2025.
Dünya Sağlık Örgütü pazar günü yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin aralık ayı başında yeni vaka tespit edilmediği takdirde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güncel Ebola salgınının sona erdiğini ilan edebileceklerini bildirdi. (Fotoğraf: Dünya Sağlık Örgütü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
