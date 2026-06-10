Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor

Kongo\'da Ebola Vakaları Artıyor
10.06.2026 12:51
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası 598'e çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti.

KİNŞASA, 10 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 598'e yükseldi. Bu kişilerin 115'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkililerinin salı günü açıkladığı son verilere göre, pazartesi günü 48 yeni teyitli vaka kayda geçti. Bu kişilerin 14'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin daha iyileşmesiyle hastalıktan iyileşenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Teyit edilmiş vaka sayılarının haftalık yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumun hastalıktaki "toplumsal bulaşmanın devam ettiği" anlamına geldiği belirtildi. Sağlık yetkilileri, halk sağlığı önlemlerinin hızla uygulanmaması halinde salgının coğrafi olarak hızla yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pazartesi günü itibarıyla 113'ü teyitli ve 184'ü şüpheli vaka olmak üzere toplam 297 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik koşullarının salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemeye devam ettiğine de dikkat çekildi. Salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinin bazı bölgelerinde silahlı grupların süregelen faaliyetleri nedeniyle salgından etkilenen veya yüksek risk altındaki birçok sağlık bölgesine erişimin kısıtlandığı ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika

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