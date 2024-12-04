Kongo'da Gizemli Hastalık 143 Can Aldı

Güncel

KİNŞASA, 4 Aralık (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Kwango eyaletinde "kaynağı henüz bilinmeyen bir hastalık" nedeniyle en az 143 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada hastalığın yapısını belirlemek üzere sahaya özel bir müdahale ekibinin gönderildiğini belirterek, halka toplu ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları çağrısında bulundular.

Söz konusu hastalık genellikle ateş, baş ağrısı, solunum güçlüğü ve kansızlık gibi semptomlara neden oluyor.