Kongo'da İsyancı Saldırısı: 9 Sivil Öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların sivillere yönelik silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Kuzey Kivu'nun Mbau-Kamango yolu üzerindeki PK20 köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Birçok kişinin kaçırıldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede ADF üyelerine karşı operasyon başlattığı öğrenildi.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.