Kongo'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) son Ebola hastasının taburcu edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan bu gelişmeyi "KDC'den çok güzel bir haber" şeklinde duyuran Ghebreyesus, "Ebola hastası olan son kişi bugün tedavi merkezinden taburcu edildi. (KDC'de) Bu salgından etkilenen 64 kişiden 19'u iyileşti, diğerleri ne yazık ki hayatını kaybetti. 25 Eylül'den bu yana yeni vaka bildirilmedi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 42 gün içinde başka vaka doğrulanmaması halinde KDC'de Ebola salgının sona erdiğinin ilan edileceğini belirtti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.