Kongo'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kongo'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi

20.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDC'de son Ebola hastasının taburcu edildiği ve yeni vaka bildirilmediği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) son Ebola hastasının taburcu edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan bu gelişmeyi "KDC'den çok güzel bir haber" şeklinde duyuran Ghebreyesus, "Ebola hastası olan son kişi bugün tedavi merkezinden taburcu edildi. (KDC'de) Bu salgından etkilenen 64 kişiden 19'u iyileşti, diğerleri ne yazık ki hayatını kaybetti. 25 Eylül'den bu yana yeni vaka bildirilmedi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 42 gün içinde başka vaka doğrulanmaması halinde KDC'de Ebola salgının sona erdiğinin ilan edileceğini belirtti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Güncel, Sağlık, Dünya, Eylül, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

08:07
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
07:43
Ünlü oyuncu “Filistin kırmızı çizgim“ diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
01:18
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
00:19
112’yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 08:25:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kongo'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.