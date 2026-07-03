Kongo'da Tekne Kazası: 20 Ölü, 100 Kayıp - Son Dakika
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Kongo'da Tekne Kazası: 20 Ölü, 100 Kayıp

03.07.2026 19:47
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Kongo'da alabora olan teknede 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kasai ve Sankuru nehirlerinin birleştiği noktada teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre, 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin Ilebo bölgesinden Sankuru eyaletine doğru seyreden ve 200'den fazla kişinin bulunduğu tahmin edilen tekne alabora oldu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cesedine ulaşılırken, 80 kişi kurtarıldı.

Kayıp 100'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, kaza teknenin aşırı yük ve yolcu taşıması nedeniyle meydana geldi.

Teknenin, güvenlik kontrollerinden kaçmak ve aşırı yükü gizlemek amacıyla gece saatlerinde yasa dışı şekilde limandan ayrıldığı iddia edildi.

Ülkede kara yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle nehir ulaşımı yaygın olarak kullanılırken, aşırı yükleme ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle tekne kazaları sık sık yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Tekne Kazası: 20 Ölü, 100 Kayıp - Son Dakika

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