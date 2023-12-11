Kongo\'da toprak kayması: En az 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen toprak kaymalarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bukavu kentinde aşırı yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı.
Bukavu Belediye Başkanı Jean Balek Mugabo, dün gece aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle yaşanan felakette en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden Mugabo, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.
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