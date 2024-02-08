Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda 150 Bin Kişi Evini Terk Etti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda 150 Bin Kişi Evini Terk Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Çatışmalarda 150 Bin Kişi Evini Terk Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 2 Şubat'tan beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Çatışmalardan etkilenenlerin yarısının çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, binlerce çocuğun da ailesinden ayrıldığına işaret edildi. KDC'nin doğusunda 20 yıldır çatışmalar sürüyor ve halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.

08.02.2024 17:35
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 2 Şubat'tan beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Goma bölgesinde yaşanan şiddet olaylarına değinildi.

Açıklamada, KDC'de hükümet güçleriyle isyancılar arasında 2 Şubat'tan beri devam çatışmalar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Çatışmalardan etkilenenlerin yarısının çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, binlerce çocuğun da ailesinden ayrıldığına işaret edildi.

Açıklamada, halen yollarda çok sayıda kişinin bulunduğu, ailelerin okul, kilise ve mülteci kamplarına sığındığı kaydedildi.

KDC'nin doğusunda 20 yıldır çatışmalar sürüyor

Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC'de halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.

Ülkede, hükümete yönelik tehdidin boyutu nedeniyle KDC ordusuna mensup eski askerlerce kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ve Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati Hareketi gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi isyancı gruplar öne çıkıyor.

KDC'nin doğusundaki otorite eksikliğinden faydalanıp alan kazanmaya çalışan ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.

KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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