KİNŞASA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Adalet Bakanı Constant Mutamba, Makala Merkez Cezaevi'nde bulunan toplam 1.284 mahkuma, cezaevindeki aşırı kalabalığı hafifletmek amacıyla şartlı tahliye hakkı tanındığını açıkladı.
Başkent Kinşasa'da bulunan ülkenin en büyük cezaevinden ilk 421 mahkumun Cumartesi günü salıverilmesini onaylayan Mutamba, her hafta yaklaşık 400 mahkumun serbest bırakılacağını söyledi.
Serbest bırakılan ilk 421 mahkumun hapis sürelerinin en az dörtte üçünü tamamladıkları ve cezaevinde kaldıkları sürece iyi halli oldukları belirtildi.
Tahliye, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve ülkedeki cezaevi sisteminde reform yapılmasını amaçlayan bir dizi tedbirin parçası.
Yerel basına göre 1957 yılında 1.500 mahkum için inşa edilen Makala Merkez Cezaevi'nin hücrelerinde şu anda yaklaşık 15.000 mahkum bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde aşırı kalabalıkla mücadele için şartlı tahliye uygulanacak - Son Dakika
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