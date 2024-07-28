Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde aşırı kalabalıkla mücadele için şartlı tahliye uygulanacak - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde aşırı kalabalıkla mücadele için şartlı tahliye uygulanacak

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Adalet Bakanı Constant Mutamba, ülkedeki cezaevlerindeki aşırı kalabalığı hafifletmek amacıyla Makala Merkez Cezaevi'nde bulunan 1.284 mahkuma şartlı tahliye hakkı tanındığını açıkladı. Başkent Kinşasa'da bulunan ülkenin en büyük cezaevindeki ilk 421 mahkumun serbest bırakılmasını onaylayan Mutamba, her hafta yaklaşık 400 mahkumun serbest bırakılacağını belirtti. Tahliye, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve cezaevi sisteminde reform yapılmasını amaçlayan bir dizi tedbirin parçası olarak değerlendiriliyor.

28.07.2024 12:01
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KİNŞASA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Adalet Bakanı Constant Mutamba, Makala Merkez Cezaevi'nde bulunan toplam 1.284 mahkuma, cezaevindeki aşırı kalabalığı hafifletmek amacıyla şartlı tahliye hakkı tanındığını açıkladı.

Başkent Kinşasa'da bulunan ülkenin en büyük cezaevinden ilk 421 mahkumun Cumartesi günü salıverilmesini onaylayan Mutamba, her hafta yaklaşık 400 mahkumun serbest bırakılacağını söyledi.

Serbest bırakılan ilk 421 mahkumun hapis sürelerinin en az dörtte üçünü tamamladıkları ve cezaevinde kaldıkları sürece iyi halli oldukları belirtildi.

Tahliye, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve ülkedeki cezaevi sisteminde reform yapılmasını amaçlayan bir dizi tedbirin parçası.

Yerel basına göre 1957 yılında 1.500 mahkum için inşa edilen Makala Merkez Cezaevi'nin hücrelerinde şu anda yaklaşık 15.000 mahkum bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde aşırı kalabalıkla mücadele için şartlı tahliye uygulanacak - Son Dakika

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