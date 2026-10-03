Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 4 bin 18'e yükseldi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 4 bin 18'e yükseldi

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KDC'de 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında can kaybı 4 bin 18'e çıktı, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 300 oldu. Salgın 7 eyalette etkili olurken 2 bin 162 kişi iyileşti; ölüm oranı yüzde 48,4, Bundibugyo varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı yok.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 18'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 300'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 18'e ulaştı.

Ülkenin 7 eyaletini etkileyen salgında, 2 bin 162 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,4 olarak güncellendi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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