Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Mangodomu bölgesinde Demokratik İttifak Güçler (ADF) adlı isyancı grup sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
Bölgede, güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.
Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlercesinin yerinden edildiği belirtiliyor.
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