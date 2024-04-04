Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Kayseri'de MHP'den Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanları mazbatalarını aldı

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanlığına seçilen Selahattin Metin, Halit Demir ve Bekir Ayyıldırım mazbatalarını alarak göreve başladı. Cumhur İttifakı'nın adayları olan Metin, Demir ve Ayyıldırım, seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP'nin en yüksek oy oranına sahip oldu ve yüzde 70,14 oy aldı.