Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yoksulluk ve Açlık Krizi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yoksulluk ve Açlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Boureima Hama Sambo, ülkede yaşanan yoksulluk ve açlığın, nüfusun dörtte birine denk gelen 25,4 milyon kişiyi etkilediğini belirtti. Ülkedeki genel sağlık durumunun kötüye gittiğini bildiren Sambo, şiddet, iklim şokları ve salgın hastalıkların birleşmesiyle daha endişe verici seviyelere ulaşıldığını ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan yerinden etme krizinin Sudan'dan sonra küresel olarak ikinci en büyük olduğunu vurgulayan Sambo, yılın başından itibaren 10 milyon kişinin şiddetten kaçarak yerinden edildiğini belirtti. Yoksulluk ve açlığın yanı sıra bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla sağlık sistemi üzerinde daha fazla baskı oluştuğunu ve çocuklarda ölüm riskinin arttığını dile getiren Sambo, ülkedeki insani ihtiyaçların hızla arttığına ve sağlık yardımına olan gereksinimin karşılanmadığına dikkat çekti.

22.03.2024 14:49
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Boureima Hama Sambo, ülkede yaşanan yoksulluk ve açlığın, nüfusun dörtte birine denk gelen 25,4 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Sambo, ülkedeki genel sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirdi.

Sambo, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkının karşılaştığı zorluklar, şiddet, iklim şokları ve salgın hastalıkların birleşmesiyle daha endişe verici seviyelere ulaştı." dedi.

Sudan'ın ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde küresel olarak ikinci en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığını kaydeden Sambo, yılın başından itibaren şiddetten kaçmak zorunda kalan 10 milyon kişinin yerinden edildiğinin altını çizdi.

Sambo, "Yoksulluk ve açlık, nüfusun dörtte biri olan 25,4 milyon insanı etkiliyor. Kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılması, halkın sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor. Yetersiz beslenmeyle birleşen hastalıklar, özellikle çocuklarda ölüm riskini artırıyor ve sağlık sistemi üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor." dedi.

Bu yıl ülkedeki insani ihtiyaçların hızla arttığına ve 20 milyona yakın kişinin sağlık yardımına gereksinim duyduğuna işaret eden Sambo, yapılan insani yardım çağrılarının yeterince karşılık bulmadığını söyledi.

Kaynak: AA

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